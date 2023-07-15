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        15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 20:44
        15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı

        ÇANKIRI (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

        Şabanözü Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Şehit Serhat Önder’in Bakırlı köyündeki babasının evi ziyaret edildi. Anne ve babası ile bir süre sohbet edilmesinin ardından şehidin kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, Kızılay Genel Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Çam ve beraberindeki heyet şehidin mezarına karanfil bıraktı.

        Anma programına Şabanözü Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuğrul, Jandarma Komutanı Teğmen Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, Kızılay Ankara Merkez Şube Başkanı Mehmet Sılay ve Yüksek İhtisas Hastanesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer Anlar ile köy halkı katıldı.

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