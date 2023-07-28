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        Korgun'a yapılan stadyum serebral palsi hastası çocuğa moral oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:30
        Korgun'a yapılan stadyum serebral palsi hastası çocuğa moral oldu

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Korgun ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan stadyum, serebral palsi hastası Arda Aydın için moral oldu.

        Futbol oynamayı çok seven Arda Aydın (12), yaşadığı İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için geldiği Korgun ilçesinde her gün yeni yapılan stadyuma gidiyor.

        Minik Arda, burada annesi Sebile Aydın ile birlikte top oynayarak vaktini değerlendiriyor.

        Anne Aydın, Arda'nın Korgun'a yeni yapılan stadyumu gördüğünde çok mutlu olduğunu söyledi.

        Her gün stadyuma gelerek top oynadıklarını belirten Aydın, "Arda koyu bir Galatasaraylı, Icardi hayranı. Icardi gibi saçlarını sarıya boyattı. Onunla birlikte burada futbol oynuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına da burayı yaptırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Arda erken doğumdan dolayı sereblar palsi, erken doğumdan dolayı gelişim geriliği var. 12 yaşına geldi ve birçok şeyi atlattı. Sadece yürümede denge problemi kaldı. Koyu Galatasaraylı olduğu için Galatasaray maçlarına gitmeyi ve Icardi ile tanışmayı çok istiyor." dedi.

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