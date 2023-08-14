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        MHP Korgun İlçe Başkanlığına Mehmet Kaymak seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:08
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        MHP Korgun İlçe Başkanlığına Mehmet Kaymak seçildi
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        ÇANKIRI (AA) - MHP Korgun Olağan Kongresinde Mehmet Kaymak ilçe başkanı seçildi.

        Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Konuşmaların ardından tek liste halinde gerçekleşen kongrede mevcut başkan Serhan Kürşat Gönültaş, görevi Mehmet Kaymak'a devretti.

        Programa, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı İl Başkan Yardımcısı Hasan Basri Kumru, Çankırı Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mahmut DEĞER, Çankırı il ve Korgun ilçe teşkilatı yöneticileri katıldı.

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