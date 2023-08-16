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        MHP Şabanözü İlçe Başkanı Dalyan güven tazeledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:13
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        MHP Şabanözü İlçe Başkanı Dalyan güven tazeledi
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        ÇANKIRI (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şabanözü Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Kongre, üyelerin katılımı ile Şabanözü Belediyesine ait Kıl Çadır Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ömer Dalyan'ın tek liste halinde katıldığı seçimde, Dalyan yeniden seçildi.

        Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt ve üyeler katıldı.

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