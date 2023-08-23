Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:12 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Karataş köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan arazi yangını kısa sürede bir samanlığa, ardından evlere sıçradı.

        İhbar üzerine Bayramören ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 3 ev ve 1 samanlık büyük zarar gördü.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar, Kaymakam Fatmagül Dalmış, Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu da bölgede çalışmaları inceledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında

        Benzer Haberler

        Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzelt...
        Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzelt...
        Çankırı'da sıcak hava kavun üretimine olumlu yansıdı
        Çankırı'da sıcak hava kavun üretimine olumlu yansıdı
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
        Çerkeş'te bir köpeğin tüfekle vurularak telef edilmesiyle ilgili inceleme b...
        Çerkeş'te bir köpeğin tüfekle vurularak telef edilmesiyle ilgili inceleme b...
        Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi turizmcileri ağırladı
        Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi turizmcileri ağırladı
        Çerkeş'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Çerkeş'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı