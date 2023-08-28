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        GÜNCELLEME - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:27 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:57
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        GÜNCELLEME - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

        İlçeye bağlı Yukarı Bozan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Ilgaz Belediyesi ile çevre il ve ilçe belediyelerin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yangın söndürme helikopterlerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yukarı Bozan köyü sakinlerinden Sabri Çakıroğlu, yangın başladığında Ilgaz ilçe merkezinde olduğunu, haberi alınca hemen köye geldiğini söyledi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini anlatan Çakıroğlu, "Helikopterler geldi yangına müdahale etmek için. Helikopter müdahalesi olmasaydı muhtemelen bu yangın bu kadar kısa sürede kontrol altına alınamazdı. 30-40 dönüm kadar yerin etkilendiğini tahmin ediyorum. Yangın kontrol altına alındı Allah'a şükür. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

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