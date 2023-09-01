Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da büyükbaş hayvan hırsızlığına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da büyükbaş hayvan hırsızlığına ilişkin 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı belirlenen 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Saraycık köyünde 29 Ağustos'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Saraycık köyünden çalınan 11 ayrı vatandaşa ait 25 büyükbaş hayvanın 3 farklı araçla Ankara'nın Çubuk ilçesine götürüldüğü belirtilen açıklamada, suça karışan şahısların tespit edilip hayvanlarının tamamının olaydan 8 saat sonra kapalı ahır içerisinde ele geçirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, ele geçirilen hayvanların sahiplerine teslim edilerek olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        "Pirola varyantı" uyarısı!
        "Pirola varyantı" uyarısı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Çerkeş'te veteran futbol takımı kuruldu
        Çerkeş'te veteran futbol takımı kuruldu
        Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun için veda yemeği düzenlendi
        Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun için veda yemeği düzenlendi
        Çankırı'da iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayan yükümlülere sertifik...
        Çankırı'da iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayan yükümlülere sertifik...
        Çankırı'da çobanın, sahiplerinden habersiz sattığı hayvanları jandarma buld...
        Çankırı'da çobanın, sahiplerinden habersiz sattığı hayvanları jandarma buld...
        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, TEKNOFEST'e katılan öğrencileri ziyar...
        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, TEKNOFEST'e katılan öğrencileri ziyar...
        Çankırı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Yaylakent beldesini ziyaret etti
        Çankırı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Yaylakent beldesini ziyaret etti