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        Şabanözü'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Şabanözü'nde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:23
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        Şabanözü'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Ramazan A. idaresindeki 18 AAP 232 plakalı kamyonet, Yaşarcan M. yönetimindeki 19 ACP 123 plakalı otomobil ile Yeni Mahalle kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Şabanözü Devlet Hastanesi'nde oradan da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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