Şabanözülü çocuklara yüzme eğitimi veriliyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gelişim çağındaki çocuklara yüzme sporunun öğretildiği portatif havuzların özellikle ilçe müdürlüklerinde sportif faaliyetlerin en önemli alanı haline geldiği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Okullarına katılan bütün sporcuların Sicil Lisans Sistemi üzerinden kayıt altına alındığı ifade edilen açıklamada, "Bu kayıtlar Bakanlık ve İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kontrol ediliyor. Yaz kurslarında en çok tercih edilen branş yüzme olduğu için ister istemez ilçeler arasında tatlı bir rekabet oluyor. Geçen haftalarda Eldivan ilçesi çok önemli bir farkla Şabanözü ilçesinin önünde yer alırken, Şabanözü İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk, 2 hafta içerisinde başlattığı duyuru ve davetle inanılmaz bir başarıya imza attı. Personeliyle birlikte 550 çocuğa ulaşan Toruk, yüzme havuzunu haftanın altı günü 45’şer kişilik 8 grup halinde toplam 550 çocuğa yüzme eğitimi vererek aktif hale getirdi." ifadesi kullanıldı.