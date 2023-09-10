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        Çankırılı 64 yaşındaki naht sanatı ustası 26 yıldır ahşaba estetik katıyor

        ORUÇ EMRE GÜMÜŞ - Çankırılı 64 yaşındaki naht ustası Yusuf Derelli, yıllardır atölyesinde ahşabı nakış nakış işliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:49
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        Çankırılı 64 yaşındaki naht sanatı ustası 26 yıldır ahşaba estetik katıyor
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        Yapraklı ilçesinde yaşayan Derelli, yıllar önce Ankara Hacı Bayram-ı Veli Türbesi civarında bulunan çarşıda gezerken naht (ahşabı yontmak suretiyle kabartma şekiller yapma sanatı) sanatıyla tanıştı. Oradan aldığı tablolar üzerinde çalışan Derelli, daha sonra kendi eserlerini yapmak için ilçedeki evinin altına atölye kurdu.

        Gençliğinden beri merak duyduğu sanatta kendisini geliştiren Derelli, 26 yıldır gönül verdiği sanat ile ahşaba estetik katıyor.

        Eserlerinde zaman zaman atıl ahşapları da kullanan Yusuf Derelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için naht sanatıyla tasarladığı cumhurbaşkanlığı forsunu kendisine hediye etmeyi istiyor.

        Kentte bir kamu kuruluşunda çalışan Yusuf Derelli, AA muhabirine, naht sanatına gençliğinden beri merak duyduğunu belirterek, "Babam çiftçi olduğu için anadut, dirgen, sap saman işlerinde kullanılan ahşap malzemeleri yapardı. Ben de bir gün söğüt dallarından sepet örmek için ağaca tırmanırken düştüm. Bu sanata farklı konseptte olsa da eskiden bu yana merakım vardı. Hazırladığım sureler, ayetler, hadisler var. Şimdi sadece hafta sonları burada çalışabiliyorum, emekliliğimden sonra bu projeleri hazırlayacağım." dedi.

        Eserlerini hazırlarken kalıpları kontrplağın üzerine çizip tek tek işlediğini, daha sonra zımparaladığını dile getiren Derelli, "Ayet olduğu için yanlış olmasını istemiyorum. Daha sonra vernik atıyorum, isteğe göre kontrplak şeklinde de yapabiliyorum. Yaldızlı isteyene o şekilde yapıyorum." diye konuştu.

        - Mesleğini gençlere öğretmek istiyor

        Eserlerini hazırlarken titizlikle çalıştığını vurgulayan Derelli, "Bu mesleği çok seviyorum. Ailemden birisinin bu mesleği devam ettirmesini isterdim. Bu mesleği gençlere tavsiye ediyorum. Gençlerden birisinin devam etmesi için eğitim verebilirim, çırak alabilirim." ifadelerini kullandı.

        Naht sanatıyla Cumhurbaşkanlığı forsunu işlediği iki eser yaptığını belirten Derelli, "Ortaya Cumhurbaşkanımızın resmini koydum. Sonra bunun birini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı benden aldı, Cumhurbaşkanımıza hediye etti." dedi.

        Derelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmayı ve eseri hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.

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