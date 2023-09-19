Çerkeş'te baraj ve göletlere 172 bin yavru sazan bırakıldı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında baraj ve göletlere 172 bin yavru sazan bırakıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında baraj ve göletlere 172 bin yavru sazan bırakıldı.
Su kaynaklarında canlılığın korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Çerkeş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Akhasan Barajı, Bozoğlu ve Bayındır göletleri 172 bin yavru sazanla buluşturuldu.