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        Çerkeş'te baraj ve göletlere 172 bin yavru sazan bırakıldı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında baraj ve göletlere 172 bin yavru sazan bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 20:12 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:12
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        Çerkeş'te baraj ve göletlere 172 bin yavru sazan bırakıldı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında baraj ve göletlere 172 bin yavru sazan bırakıldı.

        Su kaynaklarında canlılığın korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Çerkeş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Akhasan Barajı, Bozoğlu ve Bayındır göletleri 172 bin yavru sazanla buluşturuldu.

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