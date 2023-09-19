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        Çankırı'da 13 kilo 744 gram esrar ele geçirildi

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 744 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:58 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:58
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        Çankırı'da 13 kilo 744 gram esrar ele geçirildi
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 744 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarıyla mücadele kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 13 kilo 744 gram esrar, 17 kök Hint keneviri, 39 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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