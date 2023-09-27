Eldivan'da örnek sera projesinde sona gelindi
Eldivan ilçesinde belediye tarafından yaptırılan örnek sera projesinde sona yaklaşıldı.
Eldivan ilçesinde belediye tarafından yaptırılan örnek sera projesinde sona yaklaşıldı.
Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, yaptığı açıklamada, yeni projeler ve yatırımlarla çehresi değişen ilçede çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.
Örnek sera projesinin yakın zamanda faaliyete geçeceğini belirten Lafcı, "Serada domates, çilek gibi ürünlerin yanı sıra fide yetiştiriciliği de yapılacak." dedi.
Lafcı, ilçede asfalt çalışmalarının yanı sıra yeni içme suyu hattı çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.