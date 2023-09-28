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        Çankırı'da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen işçi öldü

        Çankırı'da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:31
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        Çankırı'da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen işçi öldü
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        Çankırı'da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Abdulhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde kapalı yüzme havuzu inşaatının çatısında çalışan A.Ç. (73), dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

        Sağlık ekibi yaptığı incelemede A.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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