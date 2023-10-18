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        Ilgaz'da sahipsiz hayvanlara sahip çıkılıyor

        Ilgaz Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlar için yapılan yuvalarda mama dağıtımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:31
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        Ilgaz'da sahipsiz hayvanlara sahip çıkılıyor
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        Ilgaz Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlar için yapılan yuvalarda mama dağıtımı sürüyor.

        Ilgaz Belediyesi tarafından "Bir Lokma Hayat Projesi" kapsamında sahipsiz hayvanlar için yuvalar yapılarak ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirildi.

        Belediye ekipleri tarafından belirli periyotlarda temizliği yapılan yuvalara hayvanlar için mama bırakılıyor.

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