Korgun Belediye Başkanı Kozan'dan Gazze'de hastaneye yönelik saldırıya tepki

Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenleyen İsrail'i kınadı.

Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği hastane saldırısının asla terörle mücadele ya da meşru müdafaa denilerek savunulamayacağını vurguladı.

Hastane bombalamanın insanlık suçu olduğuna işaret eden Kozan, "Hastane bombalamak, kadın ve çocukları katletmek caniliktir, vahşettir. Bu açıkça bir insanlık suçu, hatta devlet terörüdür, insanlıktan nasibini alamamaktır. Filistin'deki katliam bir utançtır. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. İsrail'in sivil hedeflere yaptığı kanlı saldırıları şiddetle lanetliyorum." ifadelerini kullandı.