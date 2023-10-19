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        Çerkeş'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Çerkeş'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:36
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        Çerkeş'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Çerkeş'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Çerkeş Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yeşilöz köyü muhtarı Kadir Yazar'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kaymakam Emir Osman Bulgurlu muhtarları makamında kabul etti.

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