Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Giriş: 21.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:08
Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Memur-Sen İlçe Başkanlığınca Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen programda grup adına açıklama yapan Ömer Özkul, İsrail'in saldırıları kınarken uluslararası kamuoyunu göreve çağırdı.
Konuşmanın ardından Kur'an okunarak dua edildi.
Programa Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.