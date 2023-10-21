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        Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

        Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:08
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        Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
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        Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Memur-Sen İlçe Başkanlığınca Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen programda grup adına açıklama yapan Ömer Özkul, İsrail'in saldırıları kınarken uluslararası kamuoyunu göreve çağırdı.

        Konuşmanın ardından Kur'an okunarak dua edildi.

        Programa Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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