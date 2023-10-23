Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Kalfat'ta yapımı tamamlanan caminin açılışı yapıldı

        Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde cami açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalfat'ta yapımı tamamlanan caminin açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde cami açılışı gerçekleştirildi.

        Beldede 2019 yılında temeli atılan ve üç yılda bitirilen caminin açılışı için tören düzenlendi.

        15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Uhud Kadir Işık'ın adı verilen cami, dualarla açıldı.

        Açılışa, Orta Kaymakamı ve Kalfa Belediye Başkan Vekili Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, şehit Uhud Kadir Işık'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Süper Fener!
        Süper Fener!

        Benzer Haberler

        Karayolları Genel Müdürü Gülşen'in kayınpederinin cenazesi Çankırı'da topra...
        Karayolları Genel Müdürü Gülşen'in kayınpederinin cenazesi Çankırı'da topra...
        3D yazıcıyla hasarlı eşyaları kullanılabilir hale getiren gence Kaymakam'da...
        3D yazıcıyla hasarlı eşyaları kullanılabilir hale getiren gence Kaymakam'da...
        Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
        Orta ilçesinde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
        Çankırı'da İsrail protestosu
        Çankırı'da İsrail protestosu
        Çankırı'da vatandaşlar İsrail'e, "Büyük Filistin Yürüyüşü" ile tepki göster...
        Çankırı'da vatandaşlar İsrail'e, "Büyük Filistin Yürüyüşü" ile tepki göster...
        Şabanözü'nde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
        Şabanözü'nde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi