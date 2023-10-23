Kalfat'ta yapımı tamamlanan caminin açılışı yapıldı
Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde cami açılışı gerçekleştirildi.
Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde cami açılışı gerçekleştirildi.
Beldede 2019 yılında temeli atılan ve üç yılda bitirilen caminin açılışı için tören düzenlendi.
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Uhud Kadir Işık'ın adı verilen cami, dualarla açıldı.
Açılışa, Orta Kaymakamı ve Kalfa Belediye Başkan Vekili Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, şehit Uhud Kadir Işık'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.