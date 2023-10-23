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        Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla jandarma ekipleri gösteri yaptı

        "Cumhuriyet'in 100. Yılında Çankırı'da 100 Etkinlik Projesi" kapsamında komando ve JAK ekipleri gösteri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:01
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        Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla jandarma ekipleri gösteri yaptı
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        "Cumhuriyet'in 100. Yılında Çankırı'da 100 Etkinlik Projesi" kapsamında komando ve JAK ekipleri gösteri yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Bölüğü, marşlar söyleyerek Karatekin Parkı'ndaki alışveriş merkezinde oluşturulan tören alanına kadar yürüdü.

        Asayiş Komando Bölüğünün burada yaptığı silahlı gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Gösterinin ardından jandarma ekiplerinin kullandığı ekipmanların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Daha sonra JAK Timi de alışveriş merkezinin tavanına Türk bayrağı açarak aşağı doğru ip ile iniş gerçekleştirdi.

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