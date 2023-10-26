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        MKE Çankırı Silah Fabrikası'nda üretilen yerli ve milli silahlar tanıtıldı

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Çankırı Silah Fabrikası tarafından "Çankırı'nın Savunma Sanayisine Katkısı" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:12
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        MKE Çankırı Silah Fabrikası'nda üretilen yerli ve milli silahlar tanıtıldı
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        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Çankırı Silah Fabrikası tarafından "Çankırı'nın Savunma Sanayisine Katkısı" sergisi açıldı.

        Kentteki alışveriş merkezi önünde düzenlenen sergide, yerli ve milli imkanlarla üretilen 35 mm uçaksavar, 25 mm otomatik top (Ilgaz), 40 mm otomatik bombaatar, 40 mm tamburlu bombaatar ve 12,7 mm çabuk değişebilir namlulu makineli tüfek ile 105 mm Boran obüsü sergilendi.

        Sergi açılışında konuşan MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürü Fatih Bulanık, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Çankırı'daki fabrikanın 1980'li yıllarda ağır sanayi ve teçhizat fabrikası olarak temellerinin atıldığını, bugün Makine Kimya Endüstrisi Çankırı Silah Fabrikası olarak faaliyet sürdürdüklerini belirten Bulanık, "Fabrikamız 1 milyon 500 bin metrekare açık alan ve 76 bin metrekare kapalı alanda üretimlerini sürdürmekte olup MKE'nin en yeni ve modern fabrikasıdır." dedi.

        Silahların, çalışanların el emeği göz nuru olduğunu ifade eden Bulanık, tüm Çankırılıları sergiye davet ederek şunları kaydetti:

        "Ana ürün kalemlerimiz 155 mm Panter obüsü, 155 mm Fırtına obüsü alt kompleleri, 35 mm uçaksavar, 25 mm otomatik top (Ilgaz), 40 mm otomatik bombaatar, 40 mm tamburlu bombaatar ve 12,7 mm çabuk değişebilir namlulu makineli tüfek. Bu ürünlerimize ilave olarak gurur kaynağımız olan 105 mm Boran obüsüne de değinmek isterim. Bu projenin özelliği tamamen Makine Kimya çalışanlarının zihninde şekillenmiş ve tezgahlarımızda vücut bulmuş bir projedir. Tamamen milli ve yerlidir, üstün özelliklere sahip olan bir silah olması sebebiyle dünya çapında siparişler alan bir ürünümüz halindedir."

        Konuşmanın ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar ve beraberindekiler sergiyi gezerek silahlar hakkında bilgi aldı.

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