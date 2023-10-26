Şabanözü ilçesinde Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı
Şabanözü ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Şabanözü ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Hükümet Konağı önünden başladı.
Yürüyüşe katılan Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde Ahmet Erdem Caddesi üzerinden ilçe merkezine kadar yürüdü.
Yürüyüşe, Kaymakam Emre Urhan, Gençlik ve Spor Müdürü Rabia Elif Toruk, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.