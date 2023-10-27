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        Şehit Merzifonluoğlu'nun cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verildi

        Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:52
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        Şehit Merzifonluoğlu'nun cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verildi
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        Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Edirne'de düzenlenen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, uçakla Ankara'ya, oradan da helikopterle Çankırı'ya getirildi.

        28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inen helikopterden alınan şehidin cenazesi, il merkezindeki Ahmet Yesevi Camisi'ne götürüldü.

        Burada, şehit eşinin asker kıyafetlerini giyen Mehtap Merzifonluoğlu, annesi Azime ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Şabanözü ilçesine bağlı Gündoğmuş köyünde toprağa verildi.

        Cenazeye şehit Merzifonluoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli piyade askeri personeli taşıyan askeri araç, dün Edirne'den Süloğlu ilçesine seyrederken Hacıumur köyü yakınlarında devrilmiş, yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu (28) kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

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