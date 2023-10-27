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        Orta ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

        Orta ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:55
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        Orta ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
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        Orta ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

        Orta Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilçeye bağlı Sakaeli köyünde peri bacalarına kadar yürüyüş yapıldı.

        Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı açıklamada, günde on bin adım atmanın önemine vurgu yaparak, kurumların spor tesisleri ve bu tür organizasyonlarla sağlıklı yaşama destek için önemli hizmetler sunduklarını kaydetti.

        Yürüyüşe, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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