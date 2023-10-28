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        Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:43
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        Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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        Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Orta ilçesinde 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Erkan Minuz ve Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Törene, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Korgun

        Korgun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık önünde tören düzenlendi.

        Törende Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        - Ilgaz

        Ilgaz ilçesinde düzenlenen törende Kaymak Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Kızılırmak

        Kızılırmak ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Abdurrahim Tomakin ve Belediye Başkanı Bayar Soysal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Eldivan

        Eldivan ilçesinde Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Kaymakam Selami Alper Özkan ve Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Şabanözü

        Şabanözü ilçesinde Çarşı Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Emre Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

        - Çerkeş

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen bisiklet turunun ardından katılımcılar Hükümet Konağı önüne geldi.

        Burada düzenlenen törende Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Törene, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Atkaracalar

        Atkaracalar ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Volkan Kaplan ve Belediye Başkanı Harun Oflaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Kurşunlu

        Kurşunlu ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Şakir Kaymak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Tekinalp, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, şehit ve gazi aileleri ile gaziler katıldı.

        - Yapraklı

        Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde düzenlenen törende Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Belediye Başkanı Ömer Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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