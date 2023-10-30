Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazılan mektup belediye başkanına ulaştırıldı Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazılan mektup belediye başkanına ulaştırıldı.

Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazılan mektup belediye başkanına ulaştırıldı.

Eldivan ilçesinde 1999-2002 yılları arasında Belediye Başkanı olan Mustafa Ünlü, kendi el yazısı ile Cumhuriyet'in 100. yılında belediye başkanına hitaben bir mektup hazırladı.

Hazırlanan mektup PTT Müdürü Ali Tay tarafından 21 yıl sonra şimdiki Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'ya teslim edildi.

Eldivan Belediye Başkanı Lafcı, mektubu okurken güzel anıların hafızasında tekrar canlandığını belirterek, "Bu vesile ile ilçemize emek vermiş tüm belediye başkanlarımıza teşekkür eder, Sayın Mustafa Ünlü Başkanımız nezdinde ebediyete irtihal eden belediye başkanlarımızı rahmet ve minnetle yad ederiz." dedi.