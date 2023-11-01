Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da "Cumhuriyet'imizin 100. yılında sağlığın yüzü" programı düzenlendi

        Çankırı'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet'imizin 100. yılında sağlığın yüzü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da "Cumhuriyet'imizin 100. yılında sağlığın yüzü" programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet'imizin 100. yılında sağlığın yüzü" etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte kurulan sahra hastanesi çadırlarında afet durumlarında verilen sağlık hizmetleri tanıtıldı, ilk yardım uygulamaları anlatıldı, mobil Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), mobil röntgen ve UMKE araçları, 112 Acil Sağlık ambulansları tanıtıldı.

        Etkinlikte kurulan stantlarda hemşireler tansiyon ve şeker ölçümü, diyetisyenler sağlıklı beslenme ve kronik hastalıklardan korunma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

        Organ bağışının önemine, akılcı ilaç kullanımına dikkat çekilen etkinlikte, hastane hizmetleri tanıtılarak gebe okulu ve 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Etkinlik alanında Cumhuriyet'in ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların günümüze uyarlandığı "100 yıldır aynı aşk ve heyecanla" adlı fotoğraf sergisi de açıldı.

        Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki

        Benzer Haberler

        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Çankırı'da yapımı süren Kızlaryolu Barajı'nda sona yaklaşıldı
        Çankırı'da yapımı süren Kızlaryolu Barajı'nda sona yaklaşıldı
        Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazılan mektup belediye...
        Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazılan mektup belediye...
        Çankırı'da belde belediye başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına...
        Çankırı'da belde belediye başkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına...
        Çankırı'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Çankırı'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Cumhuriyet'in 100. yılında motorcular "İstiklal Sürüşü" gerçekleştirdi
        Cumhuriyet'in 100. yılında motorcular "İstiklal Sürüşü" gerçekleştirdi