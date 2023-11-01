Çankırı'da "Cumhuriyet'imizin 100. yılında sağlığın yüzü" programı düzenlendi Çankırı'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet'imizin 100. yılında sağlığın yüzü" etkinliği gerçekleştirildi.

Çankırı'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet'imizin 100. yılında sağlığın yüzü" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte kurulan sahra hastanesi çadırlarında afet durumlarında verilen sağlık hizmetleri tanıtıldı, ilk yardım uygulamaları anlatıldı, mobil Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), mobil röntgen ve UMKE araçları, 112 Acil Sağlık ambulansları tanıtıldı.

Etkinlikte kurulan stantlarda hemşireler tansiyon ve şeker ölçümü, diyetisyenler sağlıklı beslenme ve kronik hastalıklardan korunma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

Organ bağışının önemine, akılcı ilaç kullanımına dikkat çekilen etkinlikte, hastane hizmetleri tanıtılarak gebe okulu ve 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik alanında Cumhuriyet'in ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların günümüze uyarlandığı "100 yıldır aynı aşk ve heyecanla" adlı fotoğraf sergisi de açıldı.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.