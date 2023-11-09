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        Çerkeş'te hayatını kaybeden muhtarın cenazesi defnedildi

        Çankırı'da hayatını kaybeden Çerkeş ilçesine bağlı Karga köyü muhtarının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:47
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        Çerkeş'te hayatını kaybeden muhtarın cenazesi defnedildi
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        Çankırı'da hayatını kaybeden Çerkeş ilçesine bağlı Karga köyü muhtarının cenazesi toprağa verildi.

        Muhtar Cemalettin Gez için Karga köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından muhtarın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

        Cenazeye Gez'in yakınlarının yanı sıra Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İl Genel Meclisi Üyesi Hayati Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş ile vatandaşlar katıldı.

        Bulgurlu, Gez'in vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirerek, muhtarın ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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