Büyük Önder Atatürk, Çankırı'nın ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Çankırı'nın ilçelerinde anıldı.

Yapraklı ilçesinde Kaymakam Mücahit Özkök ve Belediye Başkanı Ömer Güngör'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programının ardından sona erdi.

- Eldivan

Eldivan'da Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Selami Alper Özkan ve Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

100. Yıl İlkokulu Konferans Salonunda devam eden programda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

- Şabanözü

Şabanözü ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Emre Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan'ın çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, slayt gösterisi ve Atatürk'ün vefatıyla ilgili video gösterimi sunuldu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Korgun

Korgun ilçesinde Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

- Kızılırmak

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Abdurrahim Tomakin ve Belediye Başkanı Bayar Soysal'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda öğrencilerin hazırladıkları gösteriler sunuldu.

- Çerkeş

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonunda devam eden programda, Kaymakam Bulgurlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından tören sona erdi.

- Atkaracalar

Kaymakam Volkan Kaplan ve Belediye Başkanı Harun Oflaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki resim sergisinin açılmasının ardından tören, Şehit Hakkı Çelik Anadolu Teknik Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Sinevizyon gösteriminin ardından öğrencilerin hazırladıkları gösterilerin sunulmasının ardından tören sona erdi.

- Bayramören

İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Tahan Fidan ve Belediye Başkanı Halil Muratoğlu'nun çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Nevzat Ayaz Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterilerin ardından tören sona erdi.

- Ilgaz

Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ün ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ilgaz Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Atatürk konulu sinevizyon gösterimi sunuldu, şiiler okundu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryonun ardından program sona erdi.

- Orta

İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Erkan Minuz ve Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrencilerin hazırladıkların gösteriler sunuldu.

Programa Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Kurşunlu

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ahmet Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Şakir Kaymak'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Şehit Ekrem Aygen İlkokulu ve Ortaokulu'nun düzenlemiş olduğu anma programının ardından sona erdi.