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        Çerkeş'te uçurtma şenliği düzenlendi

        Çerkeş ilçesine bağlı Saçak Beldesi'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:44
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        Çerkeş'te uçurtma şenliği düzenlendi
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        Çerkeş ilçesine bağlı Saçak Beldesi'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Saçak Belediyesi ile Saçak Beldesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, çocuklara 100 top, 100 oyuncak bebek, 100 uçurtma hediye edildi.

        Çocukların neşesine ortak olan Saçak Belde Belediye Başkanı Ramazan Yarım yaptığı açıklamada, çocukların bu etkinlikte büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

        Çocukları mutlu edecek etkinliklere devam edeceklerini belirten Yarım, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Saçak Beldesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Döşkaya da çocukları mutlu etmenin kendisini de çok mutlu ettiğini dile getirdi.

        Çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Döşkaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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