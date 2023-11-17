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        Çerkeş Belediyesi filosunu genişletiyor

        Çerkeş Belediyesi filosuna yeni araçlar kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 21:50 Güncelleme: 17.11.2023 - 21:50
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        Çerkeş Belediyesi filosunu genişletiyor
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        Çerkeş Belediyesi filosuna yeni araçlar kattı.

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, filoya eklenen yeni araçları tanıttığı programda, 2014 yılında göreve geldiğinde sınırlı sayıda araç olduğunu söyledi.

        Çerkeş Belediyesi'nin bugün güçlü bir araç parkı ile Çerkeşlilere hizmet ettiğini belirten Sopacı, "Hizmet birimlerimizde kullanılmak üzere belediyemiz araç filosuna tam donanımlı 1 adet itfaiye arazözü, 1 adet tuzlama ve küreme aparatlı çift çeker damperli kamyon ve 3 adet panelvan araç kazandırdık. Büyüyen ve gelişen ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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