Şabanözü'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Murat E. idaresindeki elektrik arıza bakım aracı, Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Ahmet T. yönetimindeki otomobille çarpışarak ters döndü.

Kazada, arıza bakım aracının sürücüsü ile araçta bulunan Sait Karaaslan hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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