Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş'te emniyet personeline başarı belgesi verildi

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar tarafından başarı ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirilen emniyet personeline belgeleri takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş'te emniyet personeline başarı belgesi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar tarafından başarı ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirilen emniyet personeline belgeleri takdim edildi.

        Vali Taşolar, görevlerinde gösterdikleri olağanüstü gayret ve çalışmalarından dolayı üç defa başarı belgesi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini "üstün başarı belgesi", 19 Kasım'daki olumsuz hava koşullarında D100 kara yolunda gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelini de başarı belgesi ile ödüllendirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personeline belgelerini Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        TÜGVA İl Başkanı Dinlemez, Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'yu ziyaret etti
        TÜGVA İl Başkanı Dinlemez, Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'yu ziyaret etti
        Çankırı'da 113 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
        Çankırı'da 113 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
        Korgun ilçesinde illüzyon gösterisi yapıldı
        Korgun ilçesinde illüzyon gösterisi yapıldı
        Korgun'daki öğrenciler il merkezindeki liseleri gezdi
        Korgun'daki öğrenciler il merkezindeki liseleri gezdi
        Kızılırmak Ortaokulu depreme karşı güçlendirildi
        Kızılırmak Ortaokulu depreme karşı güçlendirildi
        Şabanözü'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Şabanözü'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı