Atkaracalar ilçesinde "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi izlendi Atkaracalar ilçesinde vatandaşlar, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Atkaracalar ilçesinde vatandaşlar, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Atkaracalar Belediyesi tarafından Atkaracalar Sosyal Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte, Atkaracalar ilçesinin yanı sıra Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinden gelenler, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın konu alındığı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Belediye Başkanı Harun Oflaz, vatandaşın yoğun katılımıyla filmi izlediklerini söyledi.

İlçede yaklaşık 40 yıl öncesinde sinema kültürünün var olduğunu bildiklerini dile getiren Oflaz, "Bu kültürümüzü yaşatmak adına ilk adımımızı geçtiğimiz sene 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filmini halkımızla buluşturup attık. Devamının geleceğini taahhüt ediyorum. Vatan toprağının müreffeh yarınlara erişmesi için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Program koordinatörü Recep Uzun da filmin vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.