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        Çerkeş'te anaokulu öğrenciler Türkiye'nin illerini minyatürlerle tanıttı

        Çerkeş'te anaokulu öğrencileri Türkiye'nin 81 iline yaptıkları minyatürlerle tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 21:12 Güncelleme: 01.01.2024 - 21:12
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        Çerkeş'te anaokulu öğrenciler Türkiye'nin illerini minyatürlerle tanıttı
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        Çerkeş'te anaokulu öğrencileri Türkiye'nin 81 iline yaptıkları minyatürlerle tanıttı.

        Çerkeş Anaokulu tarafından başlatılan "Adım Adım Ülkemi Geziyorum" etkinliği kapsamında öğrenciler Türkiye'nin şehirlerinin sembolü olan yapıların minyatürünü hazırladı.

        Ailelerinin yardımıyla öğrenciler 81 ile ait minyatürlerle katılımcılara şehirler hakkında bilgi verdi.

        Etkinliğe Çerkeş Kaymakam Vekili Volkan Kaplan, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Onur Aldaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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