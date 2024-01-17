Çerkeş Belediyesinde en düşük işçi maaşı 26 bin oldu Çerkeş Belediyesi işçilerine yüzde 53 zam yapılarak en düşük işçi maaşı 26 bin lira oldu.

Çerkeş Belediyesi işçilerine yüzde 53 zam yapılarak en düşük işçi maaşı 26 bin lira oldu.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Belediye Kültür Merkezi'nde işçilerle bir araya geldiği toplantıda, belediye çalışanlarına yüzde 53 oranında zam yaptıklarını, en düşük işçi maaşını 26 bin lira yaptıklarını söyledi.

Belediyecilik hizmetlerinde personel ile büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Sopacı, "Bunu tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizim anlayışımızın merkezinde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim kardeşlerimiz kışın soğukta yazın sıcakta, büyüyen ve gelişen Çerkeş'imiz için fedakarca çalışıyorsa biz bu hakkı teslim etmeliyiz." ifadelerini kullandı.