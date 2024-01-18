Kızılırmak'taki öğrenciler Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni gezdi.

Kızılırmak Şehit Medet Ekizceli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik dönem sonu gezi programı düzenlendi.

Program kapsamında Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni giden öğrenciler, teleferiğe binip eğlenceli vakit geçirdi.

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