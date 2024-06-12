Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta'da birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi

        Orta ilçesinde Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu'nda okuma bayramı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta'da birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orta ilçesinde Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu'nda okuma bayramı düzenlendi.

        Birinci sınıf öğrencileri tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, sınıf öğretmeni Leyla Satılmış öncülüğünde öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergilendi.

        Gösterilerin ardından birinci sınıf öğrencilerine Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci tarafından okuma-yazma belgeleri verildi.

        Okul Müdürü Onur Sapancı, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin okumaya attıkları ilk adımın onları gelecekte Türkiye için çalışan bireyler haline getireceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru

        Benzer Haberler

        Orta'da özel eğitim öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        Orta'da özel eğitim öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        Görme engelli çift, zorlu hayatlarını birbirlerine destek olarak kolaylaştı...
        Görme engelli çift, zorlu hayatlarını birbirlerine destek olarak kolaylaştı...
        Çankırı'da şarampole devrilen otobüsteki 9 kişi yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen otobüsteki 9 kişi yaralandı
        ÇAKÜ Rektörü Harun Çiftçi, gençlerle bir araya geldi
        ÇAKÜ Rektörü Harun Çiftçi, gençlerle bir araya geldi
        Orta'da çocuk şenliği düzenlendi
        Orta'da çocuk şenliği düzenlendi
        Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli buğday alım fiyatını değerlendirdi
        Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli buğday alım fiyatını değerlendirdi