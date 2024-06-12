Orta'da birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi

Okul Müdürü Onur Sapancı, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin okumaya attıkları ilk adımın onları gelecekte Türkiye için çalışan bireyler haline getireceğini belirtti.

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