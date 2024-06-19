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        Çankırı'da Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı düzenlendi

        Çankırı'nın Orta ilçesinde, Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:05
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        Çankırı'da Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı düzenlendi
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde, Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı gerçekleştirildi.

        Elmalık Köyü Elvan Seydi Türbesi'nin yanında Elesder ve Elmalık Köyü Muhtarlığınca düzenlenen programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, İstanbuldaki Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Önder Tozan, Elmalık Köyü Muhtarı Mustafa Ceyhan ile vatandaşlar katıldı.

        Akbaşoğlu, buradaki konuşmasında, geleneklerin yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, kendilerinin de bölgenin kalkınması için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Programda yöresel halk oyunu gösterileri sunuldu, oyunlar oynandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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