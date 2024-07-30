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        Çankırı'da tuz sahada oynanacak müsabakaların başlama vuruşunu Ümit Karan yapacak

        Çankırı'da tuz saha üzerinde oynanacak müsabakaların başlama vuruşunu eski milli futbolcu Ümit Karan'ın yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:06 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:06
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        Çankırı'da tuz sahada oynanacak müsabakaların başlama vuruşunu Ümit Karan yapacak
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        Çankırı'da tuz saha üzerinde oynanacak müsabakaların başlama vuruşunu eski milli futbolcu Ümit Karan'ın yapacağı bildirildi.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı yazılı açıklamada, TUZFEST kapsamında tuz müsabakalarının düzenleneceğini belirtti.

        İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde 5 Ağustos Pazartesi günü hazırlanacak tuz saha üzerinde müsabakaların başlayacağını aktaran Esen, "Çankırı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Çankırı Tuz Fetsivali’nin ilk etkinliği tuz müsabakalarına gruplar yoğun ilgi gösteriyor. Futbol, voleybol, ayak tenisi ve sokak basketbolu kategorilerinde düzenlenecek tuz müsabakalarının başvuruları Belediye Hizmet Binası 2. katında yer alan TUZFEST bürosundan devam ediyor." ifadesini kullanıldı.

        Bu yıl eski milli futbolcu Ümit Karan'ın da konuk sporcu olarak müsabakalarda yerini alacağını bildiren Esen, şunları kaydetti:

        "Gruplarımız yarışacakları kategorilere hazırlanıyor. Daha önceki yıllarda gençlerimizin marifetlerini hep birlikte gördük. Bu yılki festivalimizde tüm gençlerimizi milli değerimiz tuz üzerinde yarışırken görmek istiyoruz. Gelin, hep birlikte hem yarışalım hem de festivalimizin tadını çıkaralım."

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