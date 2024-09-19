Çankırı'da Gaziler Günü kutlandı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çankırı Şube Başkanı Ahmet Çelik, buradaki konuşmasında, üzerinde yaşadıkları toprakların vatana dönüşmesi ve bayraklarının özgürce dalgalanmasının şehit ve gazilerin emsalsiz fedakarlıklarının eseri olduğunu ifade etti.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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