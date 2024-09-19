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        Çankırı'da Gaziler Günü kutlandı

        Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:35
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        Çankırı'da Gaziler Günü kutlandı
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        Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından şiirler okundu.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çankırı Şube Başkanı Ahmet Çelik, buradaki konuşmasında, üzerinde yaşadıkları toprakların vatana dönüşmesi ve bayraklarının özgürce dalgalanmasının şehit ve gazilerin emsalsiz fedakarlıklarının eseri olduğunu ifade etti.

        Buradaki törenin ardından "Kahramanlarla yürüyoruz" yürüyüşü ile "Kahramanlar sahada, kalbimiz onlarla" spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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