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        Orta Kaymakamı Minuz'dan köy ziyareti

        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, köy ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:54 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:56
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        Orta Kaymakamı Minuz'dan köy ziyareti
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        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, köy ziyaretinde bulundu.

        Minuz, İl Genel Meclis Üyesi Cengiz Ersoy ve İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Müdürü Serdar Yelekçi ile Özlü köyünü ziyaret etti.

        Ziyarette köy muhtarı Nadir Aydos'tan talep ve sorunları hakkında bilgi alan Minuz, vatandaşlarımızın taleplerini de dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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