Orta Kaymakamı Minuz'dan köy ziyareti

Ziyarette köy muhtarı Nadir Aydos'tan talep ve sorunları hakkında bilgi alan Minuz, vatandaşlarımızın taleplerini de dinledi.

Minuz, İl Genel Meclis Üyesi Cengiz Ersoy ve İl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Müdürü Serdar Yelekçi ile Özlü köyünü ziyaret etti.

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