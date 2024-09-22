Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eldivan İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları armalarda, 2 kilo 430 gram kubar esrar, 132 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile uyuşturucu maddelerin yetiştirilmesi için iklimlendirmede kullanılan vantilatör, 3 elektrikli havalandırma fanı, elektrikli ısıtma sistemi ve termometre ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.
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