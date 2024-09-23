Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi kontrolden çıkan otomobilden son anda kurtuldu
Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi, kontrolden çıkarak üzerlerine gelen otomobilden son anda kurtuldu.
Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi, kontrolden çıkarak üzerlerine gelen otomobilden son anda kurtuldu.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak, yolda yürüyen 2 kişiyi teğet geçti, ardından çöp konteynerine ve park halindeki araca çarptı.
Maddi hasarlı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpması ve yolda yürüyen iki kişinin kazadan son anda kurtulması yer alıyor.
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