Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi kontrolden çıkan otomobilden son anda kurtuldu

Görüntülerde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpması ve yolda yürüyen iki kişinin kazadan son anda kurtulması yer alıyor.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak, yolda yürüyen 2 kişiyi teğet geçti, ardından çöp konteynerine ve park halindeki araca çarptı.

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