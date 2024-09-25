Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları yapıldı

        Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:49 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da 37. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları etkinliği düzenlendi.

        Gün boyu çeşitli etkinliklerin yapıldığı program kapsamında kent meydanında tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, yaptığı konuşmada, ahiliğin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın bir yandan sanat, ticaret ve ekonomi alanlarında gelişerek çeşitli meslek kollarında yetişmelerini sağlayan, diğer yandan onları ahlaki yönden yetiştiren önemli bir kültür olduğunu söyledi.

        Ahiliğin ilkelerinin cömertliğe, vatanseverliğe ve mertliğe dayandığını belirten Yılık, "İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin birleştiği bir sosyoekonomik düzendir. Ahilik, meslek sahiplerinin mesleklerini dürüstçe icra etmelerini, müşterilerine saygılı davranmalarını ve topluma faydalı bireyler olmalarını amaçlamıştır." dedi.

        Ahilik Haftası'nın bu köklü geleneği kutlamak ve canlandırmak için bir fırsat olduğuna dikkati çeken Yılık, "Bu hafta, esnafımızın ve işçilerimizin çabalarını takdir etmek, onların emeklerine saygı göstermek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için bir vesiledir. Ahilik Haftası, meslek sahipleri arasındaki kardeşlik duygusunu yeniden canlandırmak ve bu değerleri genç nesillere aktarmak için bir fırsattır." diye konuştu.

        Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz de ahiliğin önemine dikkati çekerek, "Dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olan ahiliğin Anadolu halkının ekonomik ve kültür hayatında önemli yeri bulunmaktadır. Ahilik, olgunlaştırmayı çırak, kalfa, usta şeklinde sıradan yükselmeyi ve bu basamakların her birinde baba evlat ilişkisi içerisinde öğreticisine candan bağlanmayı sanatı ahlaki ve mesleki temellere oturtmayı amaç edinmiştir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi personeli ve yaran ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de yaran ekibinin gösterisine katılarak halk oyunu oynadı.

        Çankırı'nın en yaşlı esnafından en genç esnafına nasihat plaketinin verilmesinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

        Ardından Karadeniz tarafından yılın ahisi seçilen İsmail Ayhan'a şed kuşatıldı.

        Ödül töreninin ardından tören sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...

        Benzer Haberler

        Çankırı Çorakyerler kazısında bu sezon en çok zürafa, fil ve gergedan fosil...
        Çankırı Çorakyerler kazısında bu sezon en çok zürafa, fil ve gergedan fosil...
        ÇAKÜ'nün ihtisas projeleri 6. Eser Analiz Kongresi'nde anlatıldı
        ÇAKÜ'nün ihtisas projeleri 6. Eser Analiz Kongresi'nde anlatıldı
        ÇAKÜ'den Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine iş birliği ziyareti
        ÇAKÜ'den Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine iş birliği ziyareti
        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
        Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi kontrolden çıkan otomobilden son anda kurtu...
        Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi kontrolden çıkan otomobilden son anda kurtu...
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı