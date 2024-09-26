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        ÇAKÜ ile Birzeit Üniversitesi iş birliği anlaşması imzaladı

        Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) Filistin üniversiteleri ile iş birliği ağını güçlendirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:29
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        ÇAKÜ ile Birzeit Üniversitesi iş birliği anlaşması imzaladı
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        Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) Filistin üniversiteleri ile iş birliği ağını güçlendirdiği bildirildi.

        ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜ'nün eğitim alanında da Filistin’in destekçisi olmak için Birzeit Üniversitesi ile akademik iş birliğini geliştirme ve uluslararası ilişkileri güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak uluslararası değişim anlaşması imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, eğitimi ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan bu anlaşmayla ilk olarak öğrenci ve akademik personel değişim programlarını uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Daha sonraki aşamalarda ise sürdürülebilir kalkınma, enerji, sosyal bilimler ve teknoloji gibi karşılıklı ilgi alanlarına odaklanarak çeşitli disiplinlerde araştırma projelerinde iş birliği yapacaklarını aktaran Çiftçi, üniversite olarak kapılarının daima Filistinli öğrencilere ve akademisyenlere açık olduğunu, mazlumun yanında olmayı sürdüreceklerini ve desteklerini daima hissettireceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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