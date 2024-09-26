ÇAKÜ ile Birzeit Üniversitesi iş birliği anlaşması imzaladı

Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) Filistin üniversiteleri ile iş birliği ağını güçlendirdiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜ'nün eğitim alanında da Filistin’in destekçisi olmak için Birzeit Üniversitesi ile akademik iş birliğini geliştirme ve uluslararası ilişkileri güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak uluslararası değişim anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, eğitimi ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan bu anlaşmayla ilk olarak öğrenci ve akademik personel değişim programlarını uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.