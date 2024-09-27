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        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesine iş birliği ziyaretinde bulundu

        Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi'ne iş birliği ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:24
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        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesine iş birliği ziyaretinde bulundu
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi'ne iş birliği ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

        ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ziyaret kapsamında Çiftçi'nin Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Duisenov Erkin Ermanovich ve üniversite yönetimi ile bir araya geldiği, iki üniversite arasındaki iş birliği imkanları üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği, ikili iş birliklerinin artırılması için Erasmus+ KA171 kurumlar arası anlaşma ve iyi niyet protokolleri imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çiftçi, Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile iş birliklerini desteklediklerini, hem Erasmus+ hem de uluslararası alanlarda çalışmak istediklerini, ortak proje, seminer, konferans yapmak istediklerini anlatarak, Türkiyat kongreleri başta olmak üzere fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında ortak kongreler düzenlemeyi amaçladıklarını, bu çerçevede Türk dünyasında sinerjiyi artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Ermanovich ise Türkiye’den birçok üniversite ile iş birliği yaptıklarını, bunların arasında Çankırı Karatekin Üniversitesinin de yer almasından mutluluk duyduklarını aktararak, ÇAKÜ'nün Erasmus+ başarısını duyduklarını, en kısa sürede projeye dahil olarak hareketliliklere başlamak istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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