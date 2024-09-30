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        Çankırı için gök gürültülü sağanak uyarısı

        Çankırı'da gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:07
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        Çankırı için gök gürültülü sağanak uyarısı
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        Çankırı'da gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

        Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde Ankara, Konya Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren de Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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