ÇAKÜ Rektörü Çiftçi esnafla bir araya geldi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile bir araya geldi.

Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Çiftçi, ahiliğin medeniyeti şekillendiren bir kültür olduğunu belirterek samimiyet ve merhameti önceleyen bu teşkilatın beşeri ve iktisadi kalkınmaya ışık tuttuğunu belirtti.

Ahiliğin sadece Anadolu'ya özgü bir kültür olmadığını, Kafkaslardan Orta Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada varlığını sürdürdüğünü aktaran Çiftçi, Çankırı’daki ahi ve yaren derneklerinin güçlü bir sinerji oluşturduklarını gözlemlediğini, böyle bir kültür potansiyeli üzerine medeniyet inşa etmenin değerinden bahsetti.