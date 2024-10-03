Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş Meslek Yüksekokulunda güvenlik, işbirliği ve koordinasyon toplantısı yapıldı

        Çerkeş Meslek Yüksekokulu güvenlik, işbirliği ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş Meslek Yüksekokulunda güvenlik, işbirliği ve koordinasyon toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çerkeş Meslek Yüksekokulu güvenlik, işbirliği ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden yüksekokulla işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri, ihtiyaçların tespiti, öğrencilerin barınma ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin konular ile sorunlar ve çözüm önerileri hususlarında istişarelerde bulunuldu.

        Toplantıya, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, Çerkeş MYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Huri Seval Gönderen Çakmak, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semra Kındap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakkı Fidan, Komiser Fırat Din, Belediye Üniversite Öğrenci Sorumlusu Sinan Keskin, Yurt ve Misafirhane Sorumlusu Yusuf Akgün katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        Kızılırmak'ta şehit yakınları ve gazilere ücretsiz yemek hizmeti için proto...
        Kızılırmak'ta şehit yakınları ve gazilere ücretsiz yemek hizmeti için proto...
        Çankırı'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'nda sular çeki...
        Çankırı'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'nda sular çeki...
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi'den Bişkek Türk Büyükelçiliği, TİKA ve Maarif Eğitim Ko...
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi'den Bişkek Türk Büyükelçiliği, TİKA ve Maarif Eğitim Ko...
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Astım ve KOAH hastalarının tedavi süreci yerin 150 metre altında sürüyor
        Astım ve KOAH hastalarının tedavi süreci yerin 150 metre altında sürüyor
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi esnafla bir araya geldi
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi esnafla bir araya geldi